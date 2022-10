¡Boca Juniors hace cuentas! Sebastián Villa ilusiona en Argentina

Faltan solo seis partidos para que la Primera División Argentina finalice, y Boca Juniors, que no inició de la mejor manera el certamen, apretó el acelerador con el objetivo de apretar en las posiciones de media tabla. Poco a poco, con un cambio de timonel que ahora conduce Hugo Ibarra, el elenco Xeneize cabalgó a los puestos de arriba buscando el título de nueva cuenta.

Y es que, Boca Juniors es ahora tercero en la Primera División Argentina pese a las grandes bajas que ha tenido últimamente. Dos de sus extremos y referentes como Sebastián Villa y Exequiel Zeballos se están recuperando de sus respectivas lesiones, pero en el departamento médico está la latente ilusión de que pronto puedan volver a las canchas.



Sebastián Villa, uno de los líderes en el ataque, y quien se ha ganado la confianza plena del director técnico y del vicepresidente, Juan Román Riquelme pese a sus polémicas con los casos de abusos sexuales, se lesionó el 28 de agosto por una molestia en la pierna derecha. El dictamen médico confirmó una ruptura del menisco externo de la rodilla y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



Afortunadamente, el jugador de 26 años tuvo una cirugía exitosa, y aunque le dijeron que podía perderse lo que falta del certamen argentino, sumado a partidos importantes de la Copa, su evolución va a pasos agigantados. En Boca Juniors son optimistas, pues TyC Sports escribió, “el atacante oriundo de Antioquia evoluciona favorablemente de la ruptura meniscal y en el Xeneize se ilusionan, ya que volverá a las canchas más temprano que tarde”.



Así las cosas, en el club se espera que Sebastián Villa pueda estar perfectamente recuperado a mediados del mes de octubre. La posibilidad la tendrá pronto Hugo Ibarra si desea utilizar a un futbolista que habla en el terreno de juego con mucha autoridad, y se ha convertido en un importante elemento para Boca Juniors.



Para Sebastián Villa y Boca Juniors, no quieren correr riesgos con su recuperación, y no quieren adelantarse a cuando pueda volver a las canchas, pero se especula que en unos diez días esté entrenando a la par de sus compañeros y bajo la dirección técnica de Hugo Ibarra. Ilusión al tope en las filas Xeneizes esperando por el regreso de Sebastián, que paulatinamente se va confirmando.



Por último, a Sebastián Villa se le ha visto en los últimos días muy comprometido con su recuperación, pues parece ya estar mucho mejor de la operación y, como si fuera poco, ya empezó a hacer trabajos de gimnasio entrenando en una caminadora. Acelera, pero con limitaciones para no arriesgar un nuevo golpe.