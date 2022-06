Dos policías declararon sobre caso de Sebastián Villa: ¿qué dijeron?

El caso de Sebastián Villa, acusado de presunto abuso sexual, podría tomar un giro inesperado y determinante, luego que dos policías de Buenos Aires rindieran declaración y dejaran mal parada a la mujer que denunció al futbolista colombiano de Boca Juniors.



Los efectivos de la policía aseguraron ante la Justicia argentina que no recuerdan haber concurrido al country Venados II de la localidad bonaerense de Canning aquella noche del 26 de junio del 2021, tal como había asegurado la joven que denunció al futbolista de Boca, según informaron fuentes judiciales a la ‘Agencia Télam’.



Las cosas para la denunciante se complican con las últimas declaraciones de los agentes policiales, quienes dijeron no recordar haber atendido su caso. Además, un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no se registra llamado al ‘911’, línea de emergencia, con las características señaladas en la denuncia.



De todas formas, eso puede no ser concluyente ya que la llamada pudo haber sido realizada por algún vecino directamente a la seccional policial, sin pasar por el ‘911’.



La víctima del hecho había asegurado a los investigadores que esa noche estuvieron en la puerta del country dos policías a bordo de una patrulla, tras un llamado al teléfono de emergencias, y hasta aportó a la fiscal la captura de pantalla de dos diálogos de chat en los que Villa supuestamente le decía que, ante la presencia policial, él tenía que “arreglar” a los efectivos que concurrieron para no “meterse en problemas”.



Las declaraciones de los uniformados se realizaron a última hora de la tarde del lunes ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género.