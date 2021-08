Sebastián Pérez habló de Rueda, James y el reto de Colombia en Bolivia

Este lunes se confirmó la compra de Sebastián Pérez por parte del portugués Boavista, al que llegó cedido de Boca Juniors en 2020 tras jugar con Pachuca y Barcelona SC. El mismo jugador entregó detalles de la transferencia en charla con Blog Deportivo, pero también se refirió a la Selección Colombia que afrontará desde esta semana la fecha triple de Eliminatoria.



Reinaldo Rueda, James Rodríguez y su anhelo de seguir en los planes del técnico, los temas infaltables.

"Por suerte", dijo Sebastián tras ser consultado por la transferencia definitiva al Boavista, y continuó: "me manifestaron hace unas semanas que iban a hacer uso de la opción de compra, gracias a mi rendimiento. Estoy teniendo buenas actuaciones y me quieren bastante, no solo las directivas. La opción era obligada si llegaba a determinado número de partido, pero me quedan unos pocos de aquí a diciembre".



"Cuando uno llega al club después de jugar una Copa América puede que lo vean con otros ojos y un poco más de respeto. La Selección Colombia representa mucho a nivel mundial (...) Hablo poco con el profe Rueda, la verdad casi siempre cuando ellos tienen sus asistentes uno habla un poquito más con ellos. Para él solo tengo palabras de agradecimiento", indicó.



Pérez tiene la confianza en que volver a Selección. Vive un buen presente en Portugal y desde que llegó de la Copa América disputó seis partidos como titular. "Yo siento que voy por buen camino para conseguir ese nivel que todos conocieron. Este es un equipo que no tiene mucho eco en Colombia, pero uno lo que necesita es tener confianza. Mi mayor deseo es estar al cien por ciento y aportar si me requieren en la Selección".



También se refirió a James Rodríguez, a quien espera ver pronto de vuelta con la tricolor. "James más que cualquiera ama la Selección Colombia, y cuando viste la tricolor se transforma, no saben cómo se entrena. No estar le da duro a cualquiera, no solo a James, todos tienen la ilusión, y más un jugador de la categoría de él. Creo que las reacciones son muy personales, él tiene una manera de expresarse, yo tengo otra y ninguno puede opinar por otro. De algunas cosas que habrá dicho puede que se arrepienta, pero lo que todos queremos es que la siga rompiendo porque nos va a ayudar a marcar diferencia”.



Finalmente, Pérez habló de lo complicado que es jugar en La Paz. Él estuvo en ese último duelo por Eliminatoria cuando la Selección ganó 2-3. "Es díficil jugar en La Paz como todos saben. Creo que los jugadores que fueron ahora están preparados, vienen de un buen momento. El profe fue muy inteligente y convocó muchos futbolistas que están jugando en la altura. En ese momento (2016) el profe Pékerman también lo hizo con varios jugadores del medio local".