Santa Fe se queda sin John Velásquez: confirman fichaje internacional

El futbolista bogotano John Velásquez se va de Independiente Santa Fe para vivir su primera experiencia en el fútbol europeo. El volante ‘10’ salió del club colombiano para jugar cedido en el SC Farense, equipo de la Segunda División del fútbol de Portugal.

Velásquez arregló su salida de Santa Fe, para que su empresario lo ubicara en un equipo internacional. Así, firmó contrato por una temporada y espera ayudar a ascender al SC Farense.



El bogotano, canterano de Santa Fe, se despidió del club y su afición con un sentido mensaje en redes sociales.



“Hoy, 13 años después, Dios me da un nuevo reto, que asumo con toda la valentía y seriedad del caso (…) Me quedo con todo lo bueno, con los sueños cumplidos y con la satisfacción siempre haber dado lo mejor, fue para mí un honor defender estos colores y ser parte de su historia, sé que un día volveré a regresarles lo que me dieron y ese día seré tan feliz, como lo estoy al dar un paso más, en mi carrera profesional, un paso con el que siempre soñé… Gracias León, Gracias a todos sus hinchas, directivos, entrenadores, cuerpos técnicos, departamento médico, auxiliares de campo, prensa y área administrativa. Gracias infinitas Independiente Santa Fe”, fue parte del mensaje de John Velásquez.