¿Se va de Watford? Los cuatro equipos que van por Yaser Asprilla

Yaser Asprilla no ha visto minutos con Watford en los dos juegos de la temporada que ha disputado el cuadro inglés. El colombiano no está lesionado y los aficionados se comienzan a preguntar la razón de que no esté jugando.



Muchos creen que es por decisión técnica del entrenador Valerien Ismael mientras que otros creen que Watford lo está resguardando porque se está gestando su salida a otro club.



Y es que al parecer el colombiano se estaría planteando su salida del club ya que quiere jugar en Primera División para ser tenido en cuenta con la Selección Colombia de camino al Mundial 2026.

Hace unas semanas, al jugador se le vinculó con clubes de gran calibre como Real Madrid, Napoli o Borussia Dortmund, pero ahora surgen cuatro opciones más reales donde recalaría el joven talento colombiano.



Se menciona que en la Premier League lo buscan desde Brighton, club que jugará Europa League esta temporada y también desde Newcastle, club que estará presente en la próxima edición de la Champions.



Por otro lado, en España surge la opción de la Real Sociedad, que también jugará Champions y que tras el retiro obligado de David Silva no tiene un jugador que actúe como conector entre el ataque y la zona de volantes.



Por último, otro equipo que quiere asumir el fichaje de Yaser es el Porto, equipo por donde han pasado los mejores jugadores de Colombia en el último tiempo y un semillero para las grandes promesas que quieren luego dar el salto a un club gigante.



Por el momento, no se ha mencionado de una oferta formal por el jugador, pero todo indica que Asprilla no continuaría en Watford ya que busca un desafío de mayor relevancia en su carrera.