Se salvó: leve sanción para Johan Mojica

Después del encuentro disputado en el Martínez Valero entre el Elche y el Valencia, y con la polémica protagonizada por el lateral izquierdo, Johan Mojica y el árbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias, mucho se ha hablado a lo largo de la semana por una sanción que le iba a caer a Mojica, pues el central del juego lo expulsó por insultos a su contra, una frase muy común que el colombiano al parecer le dijo, ‘eres un hijo de puta’, según el acta de Ortiz Arias. Se habló de cuatro a doce jornadas para el palmireño, pero finalmente, su castigo serán dos fechas de castigo.

La sanción fue estipulada por el Comité de Competición que aplicó el artículo 117 del código disciplinario. Esto significa, actitudes de menosprecio hacia los árbitros o autoridades deportivas. Aunque el cuadro alicantino apeló con un recurso que decía que Johan Mojica no había insultado al juez central, no sirvió para eximirlo de un castigo por parte del ente. Joaquín Buitrago, presidente del Elche manifestó que, ‘las opciones de éxito son pocas porque no se suele modificar el criterio del árbitro’. Así las cosas, lo que sí lograron fue reducir la penalización que se estimaba de cuatro a doce jornadas sin jugar y finalmente serán solo Athletic de Bilbao de visita, y Real Sociedad, partidos que no podrá contar con el valluno.

Mojica volverá ante Mallorca, en un duelo que se vive con buenos ojos para los de Alicante que buscan no perder unidades contra un rival directo por el tema del descenso. Los mallorquinos se ubican en la decimoctava posición en zona de descenso, mientras que el Elche está decimocuarto a seis puntos de ese lugar al que ningún equipo quiere llegar a pelear por la salvación. Johan contó con suerte, pues a su compañero, Javier Pastore le faltan dos partidos para cumplir la sanción de cuatro jornadas que le impuso el Comité de Competición por el mismo insulto al central, Hernández Hernández cuando enfrentaron al Barcelona.