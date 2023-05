Se confirmó la mala noticia: Dylan Borrero se pierde el resto de 2023

Dylan Borrero generó un gran impacto en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y en las últimas convocatorias de la Selección Colombia se volvió un habitual por su habilidad y precisión.



No obstante, el jugador que milita en el New England Revolution de la MLS salió lesionado durante el juego ante Cincinatti el pasado fin de semana antes de los 20 minutos de juego lo cual prendió las alarmas en el seleccionado nacional.



Pues bien, este martes el técnico del Revolution, Bruce Arena confirmó que Borrero se perderá el resto de 2023 por lo que no podrá actuar ni con su equipo ni con su selección.

“Lo tendremos de vuelta el próximo año, seguramente tendrá que lidiar con su recuperación en este 2023”, comentó de entrada.



“Es una dura lesión. Me siento mal por Dylan porque venía mejorando como jugador. Es un futbolista prometedor. Espero tenerlo listo para el próximo año y ojalá tenga una recuperación óptima”, complementó.



Cabe señalar que Borrero ha jugado ocho partidos en esta temporada de MLS y anotó dos goles los cuales fueron ante Houston Dynamo y Montréal.