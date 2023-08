¿Se cayó el fichaje? Villa no jugaría en el fútbol de Turquía

Sebastián Villa no ficharía por el Kasimpasa turco finalmente. El colombiano, que tenía todo acordado con el cuadro otomano, no jugaría en esa Liga por complicaciones al momento de la firma de su contrato.



Una de esas trabas que surgieron antes de firmar su contrato fue la posible demanda que tendría el equipo turco con Boca ya que a día de hoy el colombiano sigue bajo contrato con el cuadro argentino.



De igual manera, Kasimpasa ha desistido de su contratación no solo por los problemas legales que se habría ganado con Boca sino también por algunos cambios de última hora por parte del representante del futbolista.

Esto hizo que los turcos cambiaran de opinión y es por ello que Villa no recalará en el fútbol europeo de momento.



Por su parte, la versión que suena a esta hora es que Villa tendría una oferta de Arabia Saudita y otras proposiciones que el jugador está analizando.



Vale señalar que Villa habría rescindido su contrato con Boca hace unas semanas, pero el club no confirmó oficialmente la salida del colombiano por lo que todo da a entender que sigue vinculado a la institución, de ahí la demanda que le querían poner a Kasimpasa y al propio futbolista.