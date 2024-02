Sao Paulo le busca espacio a James: ¿rol como en la Selección?

James Rodríguez decidió darse una nueva oportunidad en Sao Paulo y luego de decidir que se iba, el diez recapacitó, por lo que seguirá jugando en este 2024 en el conjunto brasileño.

Sin embargo, el reto para James es lograr tener más continuidad y participación en el equipo titular, siendo esas una de sus máximas exigencias y la razón por la que decidió dar un paso al costado hace unas semanas.



El gran reto para Thiago Carpini será darle espacio al volante colombiano y explotar al máximo su potencial como creador. Eso lo tiene claro Muricy Ramalho, Coordinador de Deportes del club paulista, quien dio pistas de cómo podría ser utilizado el diez en esta temporada para beneficiar al equipo y al jugador.



“Tengo la certeza de que pensará en la manera de encajar a James. No tiene sentido que corra detrás del lateral, ahí tendrás uno menos. Hay que ponerlo en una posición en la que pueda armar el juego. Aquí, los diez se están acabando, se dejan a un lado. Y cuando hay, no lo quieres porque no es intenso y esas cosas. Hay mucha gente que puede ser intensa para hacer el trabajo difícil que otros no saben”, mencionó Ramalho.





Así las cosas, el coordinador propone que James Rodríguez pueda tener un lugar protagónico como en la Selección Colombia, en el que es un jugador más libre para poder desplegar su talento desde la posesión y dejándolo sin la obligación de que marque o haga un trabajo de ida y vuelta.



Por ahora, habrá que esperar cuándo puede ser el re debut de James Rodríguez con Sao Paulo y cómo empezará a utilizarlo Thiago Carpini, quien ha venido jugando con una nómina base que le dio el título de la Supercopa de Brasil.