Santos de Brasil busca otro colombiano además de Daniel Ruiz

Blend de Informações:



Santos monitora Cantillo e conversa com Xavier



Timão ainda sonha com Coutinho



Lucas Lima fez todos exames no Santos, inclusive cardíacos, e segue "escondido"



Tudo sobre Igor Coronado, meia que está na Arábia e pode jogar no BRhttps://t.co/CLEztusNHl pic.twitter.com/cwDzNdeTsI