Así desechó Santos Borré la opción de volver a Europa: firme con River

Rafael Santos Borré es y será 'millonario'. Por decisión propia y por compromiso del club, el colombiano no se moverá.

Así lo confirmó el manager de River Plate, Enzo Francescoli, quien no solo alabó el compromiso del delantero sino que lanzó un dardo al Atlético de Madrid.



"No tuvimos que convencer a Borré, él fue quien dijo que no se quería ir. Me llamó la atención cómo se manejó el Atlético, porque el torneo estaba empezado. Nos molestó bastante porque no es la manera de laburar que tenemos", explicó en el programa Closs Continental.

AHORA #ClossContinental | #River | 🎙 Francescoli: "No tuvimos que convencer a Borré, él fue quien dijo que no se quería ir. Me llamó la atención cómo se manejó el @Atleti, porque el torneo estaba empezado. Nos molestó bastante porque no es la manera de laburar que tenemos" pic.twitter.com/fb762UpfhO — Closs Continental (@ClossAM590) February 27, 2020 .



El 'manager 'millonario lamentó el manejo de la situación del goleador, quien fue cedido por el club de Diego Simeone y luego se quedó a cambio de 3 millones de dólares.



Sin embargo, Francescoli apuntó directo a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, : "El presidente me mintió sobre Borré y no le hablé más", dijo, sin abundar en los detalles.