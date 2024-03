Borré habló por primera vez como jugador del Inter: ¿Qué dijo?

Rafael Santos Borré es la nueva sensación del Internacional de Porto Alegre, luego que el colombiano llegara al conjunto brasileño tras haber concluido su paso por el fútbol alemán, donde estuvo en el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen, clubes donde el delantero fue de más a menos, lo que concluyó a su regreso a Suramérica.

Ahora como nuevo delantero del Internacional de Porto Alegre, buscará mejorar su nivel y tener un mayor protagonismo en el XI ideal, teniendo en cuenta que este equipo disputará los campeonatos locales en Brasil, y también la Copa Sudamericana.

Los puntos claves de la presentación de Borré fue hablando del apoyo de la hinchada que le dio al momento de llegar a Brasil, y también sobre el DT del club, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, del cual se refirió como un estratega importante en el fútbol sudamericano.

“Al principio era difícil tomar la decisión. Mi carrera la había enfocado en estar más tiempo en Europa. Pero empecé a conocer más el proyecto de Inter, hablar con los directivos y crear un vínculo con la hinchada, me interesé en venir y me gustó la idea. Fue importante lo que me mostraron los directivos, no solo conmigo; el equipo está construido con jugadores de jerarquía que le pueden dar mucho a la institución. Uno como jugador quiere estar en un proyecto así con buenos jugadores, mentalidad e idea de juego”, afirmó el delantero barranquillero.

No obstante, Borré también habló sobre su salida del Werder Bremen, afirmando que sí o sí no iba a continuar en Alemania.

“Los últimos meses fueron duros en lo personal porque cuando se llegó a un acuerdo y se hizo oficial era difícil. Si me iba ahora o en verano iba a ser similar y mi cabeza estaba en lo que iba a vivir aquí, es mi futuro, un proyecto de 5 años. En Bremen sabía que estaba a préstamo e iba a terminar en verano. Soy una persona transparente y se lo transmití a los directivos y el entrenador del Bremen. Hubiera querido que se diera antes, pero fue en este momento; puedo ganar tiempo antes de que empiecen otras competiciones”, declaró

Además habló sobre el admiro que Borré le tiene a Eduardo Coudet, quien también tuvo la suerte de estar en River Plate cuando el argentino era jugador, declarando que tendrá cierta dificultad en escoger a los delanteros en Inter.

“Es un lindo problema que va a tener el Chacho. Son muchas competencias, lo bueno es que tiene muchos jugadores de calidad y jerarquía. Va a ser importante que todos estemos preparados porque necesitaremos de todos. Cuando yo no pueda ser decisivo lo será otro”, agregó.

Finalmente agregó sobre el cariño que recibió por parte de la hinchada del Inter, quienes lo recibieron a las afueras del aeropuerto de Porto Alegre, y no guardó su emoción de jugar en el fútbol brasileño.

“Fue muy importante. Desde el primer momento en el que empecé a sentir el cariño de los hinchas me interesé en el club y su proyecto. Supe de las campañas anteriores del equipo. La hinchada fue importante para tomar la decisión y para llegar antes de lo que estaba pactado”, finalizó.