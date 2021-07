Santiago Moreno deja Colombia: así fue presentado en club de la MLS

Tras varios días en los que solo se ultimaban detalles de la transacción, el extremo vallecaucano Santiago Moreno fue anunciado como nuevo jugador del Portland Timbers, de la MLS.

El jugador, considerado la joya de la corona entre quienes recientemente salieron de las divisiones menores del América de Cali, recibió una tentadora oferta en dólares y otras prebendas, por lo que le había pedido a Tulio Gómez, máximo accionista del club rojo, que no le cortara las alas.



“No quería que Santiago se fuera, quería que se quedara un tiempo más, le comenté que se mantuviera al menos hasta diciembre, pero él me dijo ‘apá’ –así me llama– no me moche las alas, con lo que me está llegando me vivo feliz, vivo rico, me dan a dar visa de residente, casa y carro en Estados Unidos, buen salario, visa para mi mamá’, ese es el sueño americano, mucha gente se va por el hueco a lavar platos, a ganarse 1.000 o 2.000 dólares, ese niño se va a ir ganar un buen dinero y después de que vaya con la mamá, se lo merece. Como dirigente no quería que se fuera, pero como ser humano, sí. No quería cortarle los sueños”, .



Moreno jugó 19 partidos en el primer semestre de la temporada y marcó 4 goles, convirtiéndose en un jugador importante en la generación de juego y el ataque de los ‘diablos’.



Así presentó el Portland Tumbers al jugador colombiano en sus redes sociales:



