Alguien extraña al América y piensa en volver: 'lo haría ya mismo'

El exjugador del América de Cali, Santiago Moreno, quien aterrizó en 2021 para jugar con el Portland Timbers, no oculta su deseo de volver a estar con los 'Diablos Rojos'. El atacante de 22 años aseguró en una reciente entrevista que extraña todo de su antiguo club: sus compañeros, la hinchada, los entrenamientos. Aunque ya se adaptó al fútbol de la MLS y está firmando una gran temporada con goles y asistencias, dijo que si lo llaman se regresaría.



Respecto al fútbol de Moreno hay fuertes rumores sobre el posible interés en el fútbol de Brasil; además podría hacer parte del selecto grupo de jóvenes que están brillando en el exterior y entrarían en el radar de Néstor Lorenzo para el nuevo proceso con Selección Colombia. 'Santi' no olvida a su 'mechita' y se mentalizar en la tricolor.

"Mantengo pendiente y trato de verme todos los partidos, muy constante siempre apoyando a mi mechita", dijo al programa Deportes Sin Tapujos. Al ser consultado sobre sí volvería ahora mismo al América, 'Santi' respondió sin rodeos: "Toda la vida" y reconoció que aunque tiene un contrato por 4 años más con Timbers "si se diera la oportunidad de volver ya lo haría ya mismo".



Moreno dijo que extraña todo del América de Cali, club en el que firmó una gran historia. Debutó en 2019 y en dos años consiguió dos títulos del torneo colombiano. "La convivencia del grupo", respondió a la pregunta sobre lo que más le hacía falta de su exequipo. "Era hermoso compartir con los jóvenes y los de experiencia, extraño esa parte de los entrenamientos. Extraño mucho todo, la verdad se me hizo muy difícil estar aquí, pero son etapas que hay que pasar para seguir mejorando".



Santiago Moreno ha conseguido 5 goles y 4 asistencias en lo corrido del año y podría entrar en los planes de Selección Colombia, en donde se espera que haya acercamiento con la nueva sangre, a propósito del recambio. Él no desespera aunque dice que sí se prepara pensando en vestir la tricolor. "Siempre estaré dando lo mejor de mí para cuando llegue. Hay que estar preparado, estoy esperando mi oportunidad", le contó al medio caleño.



De su actualidad en la MLS dijo que "está siendo un momento espectacular en mi carrera, nos hemos adaptado bien con mis compañeros. Eso se debe a que he ido mejorando, me costó adaptarme porque es un fútbol intenso y rápido, pero las cosas han ido mejorando. Me estoy trabajando en la parte física porque eso cuesta (...) Ha sido fundamente el apoyo por parte de ellos, tanto dentro como fuera de la cancha por la experiencia que tiene Diego (Chará). Ellos (Diego, Dairon Asprilla y Yimmi Chara) mantienen pendiente de mí y de mi familia".