¿Algo para reprocharle al Atleti? Arias se desahogó en Granada

Este martes fue presentado oficialmente en Granada CF el colombiano Santiago Arias. Se refirió a su salida del Atlético de Madrid y se mostró confiado en recuperar su nivel en el equipo de Carlos Bacca y Luis Suárez. El lateral que llegó cedido por una temporada, contó que tuvo otra oferta.

Arias dijo que se encuentra muy cerca de estar al cien por ciento tras su grave lesión en octubre; mencionó que llega al club andaluz para aportar "ofensivamente" y también en una parcela defensiva en la que "creció mucho" en su etapa como colchonero.



El lateral cafetero, último refuerzo hasta ahora de los granadinistas, explicó este martes en su presentación que "desde el principio" le gustó "mucho" el "proyecto" del club y se congratuló por que "se pudo lograr el objetivo de venir".



"Estoy contento y espero que salga todo bastante bien. Tuve alguna oferta, pero nada concreto como la del Granada. Desde el primer momento sentí el interés y la importancia en mí. Espero sentirme otra vez como un jugador de élite, sentir que estoy al cien por cien y que puedo aportar al grupo", aseveró.



Arias reconoció que el exseleccionador español Robert Moreno, entrenador del Granada, le ha pedido "aportar ofensivamente", sin olvidar que "la función principal de un lateral es defender. El Atlético me ayudó mucho en la parte defensiva", reconoció el colombiano, quien tras sufrir la pasada campaña una grave lesión que le afectó al peroné y el tobillo izquierdo, dejó claro que no está "al cien por cien", pero sí "muy cerca de estarlo".



Tras estar casi diez meses sin jugar, en los que pasó por "momentos difíciles", Arias aseguró que "ya está todo superado" y recordó que tuvo "minutos en pretemporada con el Atlético" y que se encontró "bastante bien", por lo que ahora es "una cuestión técnica y médica" que pueda empezar a trabajar con el grupo.



Recalcó que llega al Granada para aportar su "experiencia" y "ayudar a conseguir los objetivos que se propone el club", que pasan por "conseguir la mayor cantidad de puntos que se pueda y hacer una buena temporada", "Aquí no hay equipos pequeños ni grandes.



En el Granada hay un buen grupo, con jugadores con experiencia y que quieren, es un grupo bastante interesante", comentó sobre su nuevo equipo. El director deportivo del Granada, Pep Boada, agradeció "al futbolista y al Atlético de Madrid" su predisposición y dijo que están "felices" de poder incorporar a Santiago Arias, quien "vendrá a competir al máximo" y a ayudar a que sean "un equipo más completo; seguro que será un año muy exitoso para todos".