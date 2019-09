Cansado de la suplencia, Arias tendría opciones de salida a Italia

Santiago Arias vive horas bajas en Atlético de Madrid casi desde su llegada. Pero la situación se ha tornado mucho más difícil tras la llegada del británico Kieran Trippier.

Desde su aterrizaje, al inicio de la pasada temporada, apenas ha participado en 33 juegos sumadas todas las competencias y ha anotado un gol. La salida de Juanfran debía ser su consolidación pero, en la generosa política de fichajes para la actual temporada, el técnico Diego Simeone incorporó al lateral derecho de la Selección Inglaterra, que ya se perfila como la gran contratación del año.



De hecho, por cuenta de la titularidad de Trippier, Arias todavía no juega un solo minuto en un partido oficial del actual curso. Lo complicado es que esa inactividad ya le está pasando factura también en la Selección Colombia, donde ha perdido el puesto con Stefan Medina.



En vista de que la situación no tiende a mejorar, su destino podría cambiar pronto. De hecho, ya en la pasada ventana de verano se rumoró que era uno de los descartes de Simeone.



Una versión de prensa en Italia sugiere que el antioqueño estaría en la carpeta de dos equipos italianos para el próximo mercado de invierno, que se abrirá en enero. Puntualmente, Calciomercato.it asegura que los interesados serían el Napoli, que ya en el pasado estuvo a punto de incorporarlo cuando estaba en PSV, y Milán, que requiere con urgencia un ajuste para su defensa.



Las cosas no serían sencillas pues Milán viene de una decepción con el Atlético por el fallido fichaje de Ángel Correa.