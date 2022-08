Santiago Arias tomó esta decisión para su futuro: ¿dejará el Atleti?

Santiago Arias vuelve a ser noticia. La lesión que sufrió con la Selección Colombia, en las Eliminatorias a Qatar, lo marginaron en su momento del Bayer Leverkusen, además, de no estar en los planes de Diego Simeone.



Se conoció que el colombiano no continuará ligado al Atlético de Madrid, de acuerdo a información del periodista Rubén Uría “El colombiano Santiago Arias ya no pertenece al Atlético de Madrid. Se rescindió su contrato hace unos días y a partir de ahora, el defensor cafetero tiene condición de agente libre”.



Imagino que algunos ya lo sabrían, pero me acabo de enterar ahora: el colombiano Santiago Arias ya no pertenece al Atlético de Madrid. Se rescindió su contrato hace unos días y a partir de ahora, el defensa cafetero tiene condición de agente libre. — Rubén Uría (@rubenuria) August 10, 2022

De esta forma, también lo reseñó el diario AS “Hace unos días rescindió su contrato con el club rojiblanco, al que debía regresar este verano tras su cesión la temporada pasada con el Granada “.



“Nunca terminó de asentarse en la plantilla rojiblanca, al que llegó tras triunfar en el PSV. Con contrato hasta 2023, las dos últimas jugó cedido, pero ninguna de esas cesiones fue satisfactoria” agregaron.



Se espera que el jugador defina su futuro en las próximas semanas, además, se le ha relacionado con el Ajax de los Países Bajos.