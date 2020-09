Arias y un futuro incierto en Atlético de Madrid: ¿tiene ofertas?

Santiago Arias terminó la temporada siendo protagonista con el Atlético de Madrid en los últimos partidos de La Liga, sin embargo, los rumores sobre su salida del conjunto colchonero no han parado de sonar, pues en el plantel hay tres laterales derechos de buen nivel, por lo que la venta de uno de ellos es casi que inminente.

La 'operación salida', como titulan algunos diarios de España, tiene que ver con la crisis económica que atraviesa el conjunto rojiblanco, el equipo tiene como prioridad reforzarse con un lateral izquierdo y un delantero, pero hasta el momento no lo ha podido hacer, debido a que no ha podido vender jugadores.



Con este panorama, el Diario AS de España explica que, el lateral colombiano es uno de esos jugadores que está en la puerta de salida del conjunto madrileño, ya que Trippier es el dueño de la posición, y la venta de Vrsaljko no es nada fácil luego de sus frecuentes lesiones.

El mismo diario señala que, por ahora, no hay ninguna oferta por el lateral de la tricolor ni por los otros laterales, que cumplan con las pretensiones del club, por lo que el futuro del antioqueño de 28 años en el cuadro colchonero sigue siendo incierto.

En el momento, el cafetero retomará los entrenamientos con su club esta semana, y estará a la espera de los suceda con su continuidad en el equipo español, en alguna ocasión se le relacionó con el Everton y Napoli, pero esta información no terminó en ninguna acción concreta.