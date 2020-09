Arias, listo para el debut: comparación entre Bosz y Diego Simeone

Luego de su etapa en Atlético de Madrid, Santiago Arias alistó maletas y tomó rumbo hacia Alemania para sumarse al proyecto de Peter Bosz en el Bayer Leverkusen.

Una semana después de su contratación, el colombiano, en rueda de prensa virtual, aseguró estar listo para su debut en la Bundesliga, pues su adaptación física al plantel no ha sido un problema, ya que venía cumpliendo con la pretemporada en España:



"Si estoy, desde el día que llegué. La decisión la toma el entrenador, pero yo estoy al 100% si tengo la oportunidad espero dar lo mejor. Puede que esté a préstamo pero yo me siento jugador del Bayer Leverkusen. Ya me siento parte del equipo. Estoy en forma y sólo espero las instrucciones del entrenador", precisó.



Asimismo, el lateral derecho mencionó la importancia de los suramericanos en el equipo, aclarando que son de gran ayuda para asumir un nuevo reto:



"Ayuda un poco, pero ya tuve la oportunidad de estar en Países Bajos cinco años, estuve varios solo y me defendí bastante bien. Obviamente te sientes un poco más en familia, pero sé a lo que vengo y lo que quiero dar y esperar que todo salga bastante bien".

Por último, el colombiano comparó el Bayern Leverkusen de Peter Bosz con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, afirmando que el conjunto alemán es mucho más ofensivo, y eso es un factor que ha llamado su atención:



"La mayor diferencia es sin duda la posesión. Lo principal con Diego Simeone en el Atlético de Madrid fue mantener la portería a cero. Aquí es más ofensivo, eso me gusta", concluyó.