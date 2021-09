'Empezar desde cero': el objetivo de Santiago Arias en Granada

El colombiano Santiago Arias desea "empezar desde cero" en el Granada español, en el que jugará esta campaña cedido por el Atlético de Madrid tras "un año complicado" por una grave lesión, y confía en que pronto se produzca "una llamada" de la selección cafetera porque aún tiene "muchas cosas por demostrar".



Granada, club que le ha tratado "muy bien" desde que llegó, una situación que le motiva "como persona y como jugador". "El pasado fue un año complicado, con una lesión bastante dura. Me costó volver, pero aquí estamos. Agradecerle a dios y al Granada por confiar en mí. Espero devolver la confianza de la mejor manera", indicó el lateral este sábado en una entrevista a los medios del club.

Afirmó que tiene "mucho para dar", ya que está en un buen momento de su carrera, y añadió: "puedo aportar y voy a tratar de dar al Granada esa experiencia que he acumulado durante estos años en el fútbol". Arias es consciente de que ser futbolista es "una profesión complicada", que tiene "sus cosas buenas y otras no tan buenas" y que "se trata de salir de las partes malas y mirar adelante".



"Quiero demostrar, salir al campo, jugar con confianza y las cosas después se darán", explicó el lateral, quien aclaró que los objetivos colectivos del Granada "siempre van a ser ganar" porque "hay un excelente grupo humano y futbolísticamente hay calidad con la que afrontar cada partido". El lateral del Granada abogó por "tomar confianza y olvidar pronto el partido del Rayo", en el que su nuevo equipo salió goleado (4-0) en la pasada jornada de LaLiga Santander, una circunstancia que "a cualquiera le puede pasar".



Arias agradeció el interés que muestran en él los aficionados colombianos porque "te apoyan mucho y están pendientes siempre de los jugadores colombianos de fuera". "Es un orgullo saber que están pendientes de ti y un plus para demostrar y esperar nuevamente una llamada de la selección porque tenemos muchas cosas por demostrar. Gracias a todos por el apoyo incondicional en los buenos momentos y en los menos buenos", aseveró.



Además, recordó sus comienzos como futbolista y "la pasión por el fútbol" que le inculcó su padre desde que estaba "en el colegio". "Siempre fue mi apoyo, el que me motivó y el que vio que podía ser jugador profesional", rememoró Arias, quien, después de tres años en el Equidad colombiano, se estrenó en Europa con el Sporting de Portugal, donde creció "como jugador y persona".



"Pasé cinco años en el PSV bastante buenos porque cada año iba mejorando y creciendo. La última temporada fui jugador del año en Holanda, algo que no es fácil siendo defensa y que es una motivación para todos los que juegan en esa posición", explicó. Tras fichar por el Atlético de Madrid y pasar "un año complicado" la pasada campaña en Leverkusen por la lesión, ya que sólo pudo "jugar un partido", Arias sólo piensa en mirar hacia adelante.



"Daré el cien por cien por mi parte para conseguir los objetivos aquí en el Granada con la ayuda de todos", recalcó Arias, que ensalzó tanto las bondades de su tierra como al colombiano, al que describió como "una persona muy amable y muy abierta", mientras que él se consideró "muy de familia" y de estar en casa con sus dos hijos, que le ocupan "todo el tiempo".



