Recuperación, futuro y más: Santiago Arias en Atlético de Madrid

Santiago Arias se reincorporó al Atlético de Madrid para continuar con su recuperación, luego de sufrir una grave fractura en el peroné con la Selección Colombia, la cual lo alejó de la canchas durante varios meses.



El lateral derecho, quien firmó por el conjunto colchonero en el 2018, salió cedido al Bayer Leverkusen en septiembre del 2020 y fue en esa época que sufrió la lesión que le impidió brillar en el fútbol alemán.

Ahora, tras finalizar el préstamo y regresar a España para la pretemporada con el cuadro rojiblanco, el futuro del colombiano es tema de conversación en España, pues se está poniendo a tope físicamente para pelear por un puesto en el plantel de Diego Simeone.



Competencia y salida



Santiago Arias no la tiene fácil en el Atlético de Madrid. De hecho, la cesión al Leverkusen, con opción de compra, era una apuesta del equipo colchonero para salir del colombiano; sin embargo, la lesión complicó el asunto y el equipo alemán desistió del negocio. Ahora, de regreso al campeón, Arias se encuentra con Trippier y Vrsaljko, quienes son los laterales del equipo, con la condición de que ocupa un puesto extracomunitario, lo cual lo pone en la puerta de salida. En España afirman que la decisión está en las manos de Simeone.



No obstante, Arias podría tener una posibilidad en el equipo, pues, tanto Trippier como Vrsaljko, tienen mercado en otros países y su continuad en el equipo no está asegurada. El lateral croata apunta como el próximo a salir. Si se va, Arias se quedaría para competir por un lugar en el once.



La otra opción que manejan en España es una nueva cesión para el defensor colombiano; no obstante, el inconveniente sería la falta de continuidad tras nueve meses sin competencia y serían pocos los equipos que apostarían por quedarse con el antioqueño.