¿Ruta de salida? Atlético de Madrid, sin definir el futuro de Arias

El futuro de Santiago Arias es una de las principales incógnitas de los colombianos en el exterior, teniendo en cuenta que, al parecer, no entra en los planes de Diego Simeone para lo que será la nueva temporada en La Liga y en Champions League. Su destino continúa siendo incierto, pues no hay ofertas concretar, en Madrid buscan encontrarle equipo prontamente, para tener ese cupo libre, en caso de realizar más fichajes.



De acuerdo a información de Marca, el colombiano no ha sido inscrito en La Liga, por lo que no se sabe dónde jugará, por el momento, esta temporada “Ni Nehuén Pérez ni Arias han sido inscritos en LaLiga para no entorpecer la salida del lateral colombiano o de ambos, pues el futuro del argentino tampoco está claro. De hecho, no será hasta el 31 de agosto, fecha en que se cierra el mercado y expira el plazo para realizar las inscripciones, cuando se vaya aclarando el panorama”.



Una de las complicaciones en el asunto, será la eventual inscripción y el método en que saldría Arias del Atlético de Madrid “Cabe recordar que para que un jugador pueda ser cedido, como puede ocurrir en el caso de Arias, Nehuén o ambos, antes debe ser inscrito en el organismo presidido por Javier Tebas. Sin embargo, en vista de que Felipe y Lodi ya ocupan dos plazas de extracomunitarios en el Atlético, si el argentino fuera dado de alta para jugar contra el Celta impediría hacer lo propio con el colombiano al no poder excederse el límite de tres y por tanto obligaría a que la salida del lateral únicamente fuera posible vía traspaso”.



Con ese panorama, la salida de Santiago Arias se daría, únicamente, en venta, siendo la más probable. Una cesión obligaría al cuadro madrileño a inscribir al jugador. La decisión final se tomará el 31 de agosto.