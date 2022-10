Cuadrado y una señal que puede dar su salida: ¡ya tendrían reemplazo!

No ha sido para nada fácil ponerse cada semana la camisa de la Juventus de Turín en los últimos meses. Una crisis financiera que no permite fichar muchos nombres grandes, pero el gran problema es una crisis de resultados también. Eliminados de la Uefa Champions League, se atan a la necesidad de asegurar la clasificación a la Uefa Europa League. Bajar de competencia, que no estaba en los planes de Massimiliano Allegri en un grupo complejo parece consumarse.

Aunque la Juventus venció sobre el último cuarto de hora a la Lecce en condición de visitante, parece ser que los jugadores de experiencia y los veteranos han quedado olvidados por el buen momento que viven los juveniles. Massimiliano Allegri sacó una nómina con Federico Gatti (24 años), Matías Soulé (19 años), Fabio Miretti (19 años), que viene teniendo harto rodaje, y una suplencia con Mattia Compagnon (20 años), Nicoló Fagioli, (21 años y autor del gol), además de Samuel Iling-Junior (19 años), curiosamente, este último puede convertirse en un dolor de cabeza para Juan Guillermo Cuadrado.



Durante el compromiso, Juan Guillermo Cuadrado no tuvo un desempeño malo, pese a que lo amonestaron y rozó la expulsión en el segundo tiempo por entrar armado contra el guardameta, lo ayudó haber recogido las piernas, pudo haber anotado uno que otro gol. El colombiano disputó los 90 minutos, pero quien se destacó fue el inglés, Samuel Iling-Junior que dio una asistencia para Nicoló Fagioli a los 74 minutos, y solo necesitó 120 segundos para dar el pase gol.



Sin duda alguna, los medios italianos empezaron a titular notas sobre una posible salida de Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus de Turín por distintas razones. Querer buscar nuevos laterales o extremos en la carpeta del club, subsanar la crisis financiera y ahora, tener un plan de jugadores mucho más jóvenes, muestra de ello, el ascenso de algunos juveniles.



Samuel Iling-Junior es un británico que estuvo a prueba en el Chelsea. Salió en busca de regularidad que la encontró en la filial de la Juventus llamada Next Gen. Ahí descrestó por su forma de jugar, su velocidad y atrevimiento, curiosamente, jugando en la misma banda de Juan Guillermo Cuadrado. Es un extremo por derecha, aunque Massimiliano Allegri ha respetado al colombiano y ha alineado al inglés por la izquierda.



A Juan Guillermo Cuadrado le queda contrato todavía hasta verano del 2023, las alarmas se empiezan a prender con una posible renovación, pero el jugador no ha dado una confirmación, sabiendo que tendría que hacer una reducción en su salario. Para Samuel Iling-Junior ha sido un sueño debutar en Champions ante el Benfica y también hacerlo contra la Lecce en la Serie A. Viene de las reservas y Tuttosport menciona que se perfila para ser el reemplazo de un Juan Guillermo desgastado.



El medio escribió, “el nuevo nombre, en esta Juventus dentada y flácida, es el de Samuel Iling-Junior. Un perfil inédito para la mayoría, surgido en los últimos días del cada vez más prolífico gimnasio que responde al nombre de Next Gen. Un jugador, eso sí, que en los últimos meses ha sido enmarcado y enaltecido por los que están al frente del segundo equipo d ela Juventus. El técnico de Brambilla, tras siete temporadas y tres campeonatos en la guardería del Atalanta, en verano aceptó la apuesta de la Juventus, descubriendo casi de inmediato las cualidades del extremo atacante”. Con solo dos partidos oficiales como profesional, ya regaló dos asistencias a sus 19 años. Se lo pone difícil al veterano de 34 años, Juan Guillermo Cuadrado.