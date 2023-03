James alborota el mercado europeo: el equipo que apunta a un bombazo

James Rodríguez está en Ulsan, Corea del Sur. Son miles de kilómetros de su casa actual, en Grecia, pero también de Europa, donde ha vuelto a sonar su nombre.

¿Por qué? Por el buen momento que vive en Olympiacos más allá de su última ausencia de un mes por molestias musculares.

​

Más de un equipo está a la expectativa de un jugador cuyo talento nunca estuvo en discusión, pero que por cuenta de las lesiones y algunas decisiones equivocadas a la hora de elegir destino, se fue saliendo del radar hasta ser considerado por muchos un jugador sin actualidad.

​

Pues eso ha quedado muy revaluado ahora que en el mercado de fichajes se apunta al detalle no menor de la finalización de su contrato con los griegos en junio próximo.



El zurdo estaría en carpeta de uno de los tres equipos más fuertes de la Liga de Turquía, que busca estrellas para potenciar el nivel de su fútbol.



El interés sería del Besiktas y así lo registra el portal 'Fotomac': “Los blanquinegros están trabajando en un fichaje bomba... Se ha solicitado cita para la estrella colombiana James Rodríguez, cuyo contrato con el Olympiacos expirará a final de temporada, y el fichaje está en suspenso”, se lee en la nota.



La liga turca tiene recuerdos buenos y malos para los colombianos: Falcao no pudo destacar allí por culpa de los problemas físicos, a pesar de haber generado una enorme expectativa: pero Hugo Rodallega sí que logró hacerse un nombre y abrirse camino en una liga poderosa en lo económico.

​

¿Es la mejor idea para el 10? Probablemente no: se trata de una liga muy exigente en lo físico y eso, después de la experiencia en la Premier League, puede no convenir a un jugador con historial de lesiones, y además es difícil el protagonismo en torneos europeos.



En todo caso, de eso ni se preocupa James, concentrado en la Selección Colombia para los amistosos contra Corea del Sur, este viernes, y Japón, el próximo martes. Lo bueno es que hay interés, hay vigencia, hay mercado. Es más de lo que podría contar hace un año.