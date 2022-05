Guiño de Ronaldinho a Luis Díaz: la Champions enloquece al mundo

Restan apenas dos semanas para el estelar duelo que protagonizarán Liverpool y Real Madrid en la gran final de la Champions League.



Como es de esperarse, en la previa del partido varias personalidades del fútbol se han decantado por uno de los dos bandos. Justamente el último en 'meterse al barro' fue Ronaldinho.

En diálogo con 'RMC Sport', la leyenda brasileña no dudó al elegir el cuadro que desea se quede con el ansiado trofeo. Guiño y palmadita en la espalda para Luis Díaz.



“Son dos grandes equipos. Tienen muy buenos jugadores. Les deseo lo mejor. El Real Madrid es muy bueno, pero como me gusta mucho el Barça, voy con el Liverpool”, sentenció. Recordemos que 'Dinho' brilló como pocos en la institución blaugrana entre 2003 y 2008.



Eso sí, no escatimó elogios hacia Karim Benzema, principal referente merengue: “Me encanta. Es un jugador con unas cualidades enormes. Y esto no es de hoy, es de hace mucho tiempo. Esta temporada le está yendo muy bien. Espero que gane tantos títulos individuales como sea posible”.



Por último recordó que en París ganó su única Champions (2006), razón por la que “es una ciudad que quiero mucho”. Este año la capital francesa recibe nuevamente la gran final del máximo certamen europeo.