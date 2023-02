Roger Martínez definiría su futuro en el América: entre los descartes

Roger Martínez llegó en el 2019, con gran expectativa, al América de México, luego de su paso por Europa, China y Argentina. De a poco se consolidó como uno de los referentes en la zona de ataque en las águilas.



Las temporadas pasaron y entraron temas externos, donde las negociaciones de contrato jugaban un papel fundamental, para que el destino del colombiano tomara otro rumbo. Pese a todas las dificultades, se mantenía en el equipo.



Ahora, en la Liga MX, se ha creado una nueva normativa, la cual pretende reducir la cantidad de extranjeros en el campo, la cual viene impulsada desde la Federación Mexicana de Fútbol. Consiste en que los clubes solo podrán alinear a un total de siete jugadores no formados en su país.



Uno de los afectados sería Martínez, que parece no tener lugar en el América. De acuerdo a información de Mediotiempo, al colombiano no le renovarían su contrato, pues quedará libre en junio de este año, con la opción de negociar, desde ya, su vinculación con cualquier otro club. El delantero ha disputado un total de 134 partidos, anotando 27 goles.