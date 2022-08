Boca Juniors acelera por atacante colombiano: habría negocio en marcha

Si bien el nombre del colombiano que sonaba para reforzar a Boca Juniors era el de Diego Valoyes, la prensa en Argentina asegura que el xeneize puso en marcha la operación Roger Martínez, con la que buscan reforzar la zona ofensiva. El jugador que pertenece al América de México, que ya ha sonado antes para volver a Argentina con Boca, sería adquirido definitivamente por el club. Eso es lo que pretenden con los nuevos diálogos.

"Boca Juniors y el América negocian la compra-venta del delantero colombiano Roger Martínez", publicó el periódico AM de México, que recopiló la información entregada por el periodista argentino César Luis Merlo. "Súper Deportivo ha podido confirmar con varias fuentes que existe una negociación en marcha entre Boca y América por Roger Martínez, aunque aún no trascienden los montos y condiciones de la operación".



Cabe recordar que Martínez, de 28 años, fichó con las Águilas de América en 2018 después de su paso por Argentina donde jugó con Racing y Aldosivi, China donde estuvo con Jiangsu y aterrizó desde Villarreal de España. Además, es jugador con proceso en Selección Colombia.



El mismo medio recalcó que no es la primera vez que Boca Juniors intenta quedarse con el colombiano, sin embargo cuando lo intentó antes no tuvo éxito. "Aunque la negociación está en marcha, el registro de Martínez con Boca Juniors no sería inmediato y eso puede complicar el pase", informó.



Boca Juniors está tras fichar un jugador que reemplace al lesionado Ezequiel Zeballos, sin embargo, el reglamento impide que sea Roger. Según la disposición de la AFA debe ser un jugador libre o que esté actualmente disputando la liga en Argentina, de ahí que el nombre del volante Diego Valoyes sonara con fuerza. Por ahora solo resta esperar si América y Boca finalmente consiguen un acuerdo.