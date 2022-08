Boca Juniors y Roger Martínez: ¿fichaje imposible? América decidió

Boca Juniors y Roger Martínez parece estar destinado a ser un fichaje imposible. El equipo argentino ha insistido en contratar al delantero del América de México, pero el poderoso club azteca parece haber dicho la última palabra.



Aunque el xeneize ha mejorado las ofertas por el colombiano, en las águilas de América no se dejan atraer por el dinero, pues tienen mucho en sus arcas. Así, a Boca le han dado largas en las negociaciones.



Sin embargo, el presidente Santiago Baños confirmó lo que espera de Roger Martínez para lo que resta del 2022.



“Roger a está incorporado al 100% en los trabajos con el resto del plantel. Esperamos tenerlo en la banca en los próximos partidos, si no es el sábado, el otro juego”, dijo el presidente de América.



Baños aplaudió que Roger “ha venido de menos a más, tuvo una lesión complicada, no era fácil, pero Roger tiene una fuerza impresionante, como pocos jugadores que he visto. Está antes de lo esperado”.



Así, aseguró que el colombiano se queda en América: “Forma parte del plantel, va a seguir aquí, hoy pretendemos fortalecer el plantel. ¿Qué nos hace estar más cerca de conseguir un título? Sin duda, creo que estando Roger dentro del plantel, entonces no hay manera de que pueda salir”.