Roger Martínez alertó a Racing: curioso motivo para no ir al médico

Roger Martínez ya está en Argentina, en donde espera firmar contrato con Racing Club. Sin embargo, este martes se presentó un curioso incidente que alertó a los hinchas de la Academia, pues el delantero colombiano no se presentó a los exámenes médicos por decisión personal.



¿Se caerá el pase a Racing? No, de hecho todo está acordado y lo que falta hace parte del protocolo. No obstante, lo de Martínez nadie lo esperaba este martes en la mañana de Buenos Aires, pues Racing lo esperaba en una clínica de la ciudad para hacerle las pruebas y luego firmar el contrato.



El motivo de la no presencia de Roger Martínez en el centro médico de Buenos Aires causó gracia entre los aficionados de Racing.



Resulta que el vuelo que lo llevó a Argentina se retrasó por algunas horas, así que el colombiano llegó a Buenos Aires muy cansado. Así, antes que presentarse a los exámenes, Roger “prefirió quedarse descansando”, aseguró ‘TyC Sports’.



Este miércoles Roger se realizaría las pruebas médicas, pues Racing tiene plazo para inscribirlo en la lista de la Copa Libertadores hasta el sábado 29 de julio.