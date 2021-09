Roger calienta el clásico mexicano: le respondió a leyenda de Chivas

Se avecina un fin de semana sensacional en el fútbol mexicano. Este sábado se llevará a cabo el gran clásico entre América y Chivas en el mítico Estadio Azteca, duelo válido por la fecha 10 del Apertura.



Mientras las Águilas comandan el torneo con 20 unidades, los Rayados ocupan la novena casilla con 13 puntos. Claro está que en un clásico todo ese contexto pasa a un segundo plano.

Justamente siendo conscientes de la importancia de este duelo, desde ambos lados se han encargado de calentar la previa. Adolfo Bautista, leyenda de Chivas, inició y Roger Martínez le siguió el juego.



El ‘Bofo’, como se le apoda a Bautista, hizo eco de unas declaraciones del colombiano en las que aseguraba que Chivas únicamente clasificaba a finales por repechaje: “No lo puedo creer, otro muerto hablando de mis Chivas. Los mexicanos le estamos matando el hambre a este petardo. Así estás robando, muerto”.



Fuerte declaración a través de su cuenta de Instagram, pero Roger no se quedó callado y siguió metiendo el dedo en la llaga.



Mientras el atacante de 27 años firmaba unas camisetas de las Águilas en su vehículo, una persona aprovechó para preguntarle por la respuesta del ‘Bofo’ y aprovechó: “¿Ese quién es? No lo conozco”.



La reacción de Martínez fue furor en las redes sociales y se viralizó rápidamente. Así fue: