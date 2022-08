¡Roger Martínez explota en redes! ‘Hay algunos que no saben de fútbol’

142 partidos disputados y un poco más de 30 goles son los logros que ha obtenido Roger Beyker Martínez de momento en el Club América de México. El delantero está tranquilo pese al mal momento que vive, y está concentrado con los azulcremas, mientras le aparecen los rumores del interés de Juan Román Riquelme en tenerlo en el Boca Juniors de cara en el torneo argentino.

Roger Martínez ya sabe lo que es jugar en Argentina, pues vale la pena resaltar que el cartagenero no debutó en Colombia, sino que tuvo su primera experiencia en el Club Racing de Avellaneda. En México se ha desempeñado en el América desde el 2018, donde tuvo su mejor registro goleador anotando 14 goles en 41 encuentros disputados.



Boca Juniors está obsesionado con el colombiano, y América de México parece ver con buenos ojos la salida de Roger Martínez. La hinchada de las ‘Águilas’ también ven bien que Roger deje de jugar en el club, pues la afición de un equipo que exige mucho por su historia se impacienta con el colombiano cada vez más.



Roger Martínez no anota desde el 20 de marzo, y esto es lo que más cuestiona la afición. Como si fuera poco, solo ha disputado un encuentro en la presente temporada, sin ver arco. Acompañado de su mal registro, se perdió algunos partidos del torneo pasado por una lesión en la rodilla. En la red social, Twitter, explotaron contra el colombiano, quien respondió vehemente por sus críticas.



En la cuenta de Twitter del usuario, Jesús (@JJBE27), el seguidor del América tira un dardo en contra de Roger Martínez. Se puede leer, “Roger Martínez estaría viviendo sus últimos días en el América En relación costo-beneficio, uno de los peores fichajes en la historia del club. Datos, no opiniones”.



Después de leer este mensaje, Roger Martínez escribió, “ey vamos a darte pauta, de delantero 9 jugué solo el primer torneo que llegué y que quedamos que no recuerdo? Y de ahí para acá me convirtieron en extremo será porque me muevo por todos lados. No saben de fútbol muchos. Saludos y arriba Mis Águilas”.



Jesús tampoco se quedó callado y le respondió, “Darwin Quintero, uno de los extranjeros más criticados tiene el doble de asistencias que tú y tampoco era delantero. Es más, hasta delanteros como Henry, Benítez y Jiménez con menos minutos jugados tienen más asistencias que tú. Tu aporte es mínimo sin importar tu posición”. Otros aficionados defendieron al colombiano y le dijeron que no le haga caso a quien lo empezó a atacar.