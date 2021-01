Ni James ni Falcao: la anécdota que une a Roger Martínez con el Milan

Roger Martínez puso fin a su mala racha y con el tanto anotado frente a Juárez, cortó una sequía goleadora de casi 6 meses sin anotar. El pasado martes 26 de enero, el colombiano, en el minuto 74, anotó un golazo para sentenciar la victoria de su equipo, América, en la tercera jornada de la Liga MX 2021.

Luego de la buena actuación del cartagenero, Miguel Herrera, exentrenador del club de Las Águilas, habló en redes sociales con 'Mimo el Águila’ sobre el momento del delantero exRacing, y aseguro que espera, que, con el tanto anotado, el colombiano recupere su nivel y sea protagonista con el nuevo DT, Santiago Solari.



Incluso, en medio de los elogios, 'el pijo' recordó una anécdota con ojeadores del Milan, quienes viajaron a México para seguir de cerca a dos jugadores del América, uno de ellos, Roger Martínez.



"Vinieron ojeadores del Milan para darle seguimiento a dos jugadores jóvenes del América. Hablamos Santiago Baños (presidente del América) y yo con ellos, y nos preguntaron '¿saben quién es el mejor jugador colombiano que hay en el mundo ahorita?'. Nombramos a Falcao, a James Rodríguez, y nos respondieron: 'no, es ese que tienen ahí', volteamos y era Roger".



"Baños les respondió: 'se los vendo', y le dijeron que 'no, porque él todavía no terminaba de ser el jugador que todos pensamos que puede ser, porque su representante no lo ayuda mucho'. Eso nos dijeron los visores sudamericanos que trabajan para el Milan", precisó.



Martínez ha estado en la puerta de salida del América en diferentes ocasiones, sin embargo, con el cambio de técnico, se espera que el colombiano se gane el puesto y retome el protagonismo que lo llevó a ser pretendido por grandes clubes de Europa.