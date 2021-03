‘Me dediqué a trabajar y esforzarme’: Roger y la madurez profesional

Después de vivir un verdadero infierno desde lo futbolístico, Roger Martínez ha comenzado a recuperar su mejor nivel. El delantero colombiano del América del fútbol mexicano confesó que el argentino Santiago Solari, entrenador del equipo, ha sido clave en su repunte futbolístico porque le da oportunidades que antes no tuvo.



"Cuando se cambia un cuerpo técnico hay oportunidades para todos los jugadores; la competencia interna se eleva desde los entrenamientos a los partidos y eso es lo que necesita este club, mucha exigencia", explicó en rueda de prensa.

Martínez, quien jugó las Copas América de 2016 y 2019 con su país, fichó por el América en 2018 procedente del Villarreal español, sin embargo, en el 2019 declaró que su intención era abandonar México, situación que lo marginó de las alineaciones de Miguel Herrera, anterior estratega de las Águilas.



Desde la llegada de Solari en el presente Clausura 2021, Martínez pasó de estar en venta a ser uno de los goleadores del equipo al sumar dos dianas en 268 minutos disputados. "Me dediqué a trabajar y esforzarme, dar lo máximo en los entrenamientos, sabía que me iban a dar la oportunidad", añadió el cartagenero.



El atacante de 26 años aseguró que por el momento no piensa en salir del América a Europa ya que su meta es establecerse en las Águilas, el equipo que más títulos de Liga tiene en México con 13.



"No tengo la cabeza en Europa. Nunca dije que me quería ir porque estaba mal, es el club más grande de México y uno de los de América, cualquier futbolista quisiera estar aquí, tengo mi cabeza acá de ayudar a mis compañeros y equipo, que la afición esté contenta, mi cabeza está acá", expuso.