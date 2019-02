Hugo Rodallega le hace un 'guiño' a uno de los grandes de Chile

El futuro de Hugo Rodallega está próximo a definirse y él tiene las puertas siempre abiertas, incluso en el fútbol de Suramérica.

Según la prensa chilena, el colombiano, de 33 años, es el objetivo de Gustavo Quinteros, DT de la UC.



"No me cierro a la posibilidad de llegar a Universidad Católica. En realidad, nunca le digo que no a un equipo. En mi carrera me ha tocado vestir varias camisetas en diferentes países y han sido grandes experiencias", comentó al canal FOX Sports.



"La UC es un equipo grande de Sudamérica, una tremenda institución. La liga chilena podría ser una buena opción para mí", concluyó el vallecaucano, próximo terminar su vinculación con el Trabzonspor de Turquía.