Otro pulso, el del carácter, que ganó Díaz en Champions: 'fue intenso'

Luis Díaz, el hombre del partido en la victoria de Liverpool 1-3 contra Benfica, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, tenía varios asuntos pendientes en su regreso a Portugal.

Sabía que, como exjugador del Porto, tradicional rival del club de Lisboa, se enfrentaría a una presión que a sus compañeros no les tocaría. Normal, pues nunca perdió conta Benfica y venía de anotarle gol y hasta de ganarle un título de Supercopa con la camiseta azul y blanca.



Pero el colombiano, lejos de amilanarse por esa presión, pareció encontrar la manera de encaminarla y de convertirla en una motivación extra para apuntarse una asistencia, hacer un gol y mantener limpio su historial contra este oponente.



Claro, no quiere decir que fuera sencillo pues sus compañeros en Liverpool sintieron toda la hostilidad desde las tribunas, desde las cuales incluso le lanzaron un objeto que estuvo a punto de causarle una herida.



"Luis Díaz tuvo un intenso recibimiento desde el principio, jugando ante uno de sus rivales históricos, pero un tanto para él y una ventaja de dos goles acabaron marcando la diferencia. Ojalá podamos hacer el resto del trabajo”, contó su compañero Andrew Robertson en BT Sports.



Significa que sí, que fue la figura del partido aunque algunos medios no lo calificaron como tal, y que además de la alegría de su tercer gol con el club británico, demostró que no le pesa ni el escenario más adverso. Otra victoria más para el mejor futbolista colombiano del momento en el mundo.