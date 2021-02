Santos Borré ilusiona a hinchas de River: 'lo mío está avanzado'

Rafael Santos Borré está por anunciar que sigue en River Plate... es decir, está por definir su futuro tras las negociaciones para la renovación con el club argentino.

Ha dicho hasta el cansancio que quiere seguir pero, como en el medio del negocio está Atlético de Madrid, la decisión no es solo suya y eso mantiene a la hinchada de River a la expectativa.



Después del duelo contra Racing (triunfo 3-0), el delantero se permitió ser optimista: "lo mío está bastante avanzado y hemos tratado de manejarlo de la mejor forma. Tenemos muy buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes", dijo.



Que sí, que por el no se movería nunca de Núñez: "yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser difícil de encontrar. Estoy donde soy feliz y donde no quiero salir apurado", agregó.



Hacen suponer estas palabras que será cuestión de días el anuncio oficial de su renovación.