¿Un River sin Borré? La liga en la que jugaría el delantero colombiano

La continuidad de Rafael Santos Borré en River Plate es un tema que sigue dando de qué hablar en Argentina. El delantero colombiano, de 25 años, es el máximo goleador en la era de Marcelo Gallardo, por lo que su futuro en la institución es una preocupación para los hinchas, directivos y cuerpo técnico.

El contrato de Borré vence el próximo 30 de junio y, por ahora, no hay luz verde para que siga defendiendo los colores de la banda cruzada. Así, en varias oportunidades se ha hablado de los equipos que estarían tras los servicios del barranquillero; de hecho, desde Brasil ya ofertaron por el atacante, pero la negociación no prosperó porque el objetivo del cafetero sería regresar al Viejo Continente.



Desde Argentina aseguran que Borré no seguirá en River Plate, por lo que el partido frente a Fluminense de Copa Libertadores pudo significar su último partido con el equipo. Ya habría una liga de Europa para el colombiano.



Según el periodista de TNT Sports, Hernán Castillo, Rafael Santos Borré seguirá su carrera en la Premier League: "Después de la Copa América, Borré no vuelve a River. Firmará antes del 1 de julio, no sé el club, pero ya tiene equipo en Inglaterra, por eso no volverá. Hasta esa fecha no se hará oficial, pero allá irá. Es un equipo de segunda o tercera línea en Inglaterra", dijo.



Borré, quien se unirá a la Tricolor en los próximos días, ha sido relacionado con el Watford y Brighton; sin embargo, aún se desconoce el club que estaría cerca de ficharlo como jugador libre.