¿Cuenta o no con Santos Borré? Lo que dijo Gallardo de su artillero

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, habló de lo divino y lo humano en una rueda de prensa en la que tocó el tema de su futuro y de todos los nombres en carpeta para el actual mercado de fichajes.

El DT habló de Palavecino y de Martínez como llegadas muy seguras y de su deseo de recuperar a Driussi y Maidana y también apuntó a dos hombres que están en proceso de renovación: Gonzalo Montiel, Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré.



Ante la insistencia sobre la situación de Borré, cuyo contrato vence en junio próximo pero está en negociaciones para renovar, en un negocio que incluye a Atlético de Madrid, Gallardo solo comentó: "sé que están en conversaciones, si se llega a un acuerdo o no dependerá de las partes".



Sobre Montiel destacó que pudo irse antes pero que está comprometido con el club y por eso su caso es especial: "no es fácil, más cuando hay un entorno con tendencia a buscar el beneficio del futbolista, y eso está bien. Con él hace más de un año que estábamos con la posibilidad que se sentara a evaluar su situación y no llegar a esta instancia. Él pudo tomar otra postura pero quiere al club", dijo Gallardo.