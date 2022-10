Miguel Borja disfrutó con sus dos goles: este es su sueño en River

River Plate goleó a Estudiantes de la Plata en el Monumental de Núñez. Con dos goles de Miguel Ángel Borja, que pudieron ser tres por una atajada del portero, Jerónimo Pourtau ahogando otro grito de gol, Pablo Solari, Ezequiel Barco y Matías Suárez que completaron la victoria holgada. Juan Fernando Quintero también se destacó intentando otro tiro de esquina olímpico y un remate de media cancha.

Ambos colombianos fueron inicialistas y mostraron el potencial que tienen, uno como goleador, otro como asistente. Miguel Ángel Borja poco a poco se va reivindicando en Argentina después de las incesantes críticas que le han caído. Y es curioso entre todo, pues el cordobés es el segundo goleador de River Plate con seis goles, dos menos que Pablo Solari quien domina la tabla de goleadores del elenco millonario.



Miguel Ángel Borja sueña con volver a estar en el radar de la Selección Colombia, pues el anhelo de cualquier jugador es hacerse un hueco en su combinado nacional. Para eso, sabe que primero debe ganarse la confianza de Néstor Lorenzo y eso únicamente se logra anotando goles. Con sus dos goles, seguirá contando con ese objetivo de llegar a la ‘Tricolor’.



Como una de las figuras del partido anotando un doblete, el primero contó con un poco de suerte, y en el segundo, batió a Jerónimo Pourtau con un bombazo después de recibir un pase de memoria de Juan Fernando Quintero. Miguel Ángel Borja habló tras el juego con TNT Sports, “gloria a Dios se pudo marcar y se ganó. Este momento es muy especial, el equipo viene cada vez mejorando, se pasó por momentos difíciles, pero hemos mejorado mucho. Con trabajo se van consiguiendo las cosas”.



Agregó, “es claro la incitación en la que estamos es muy grande la historia que tiene y no me equivoqué en decirlo (“River Plate es el Real Madrid de Sudamérica”, ese mensaje que dejó en la presentación. Sueño con ser campeón, marcar muchos goles y darle muchas alegrías a esta afición. Los hinchas me generan mucha emoción”.



Pese a ese último mensaje de estar contento con los hinchas, Miguel Ángel Borja ha tenido que sufrir incesantes críticas en Argentina. Poco a poco espera tomar confianza. River Plate es cuarto en la Liga Argentina con 38 unidades.