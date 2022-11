JuanFer habría elegido su futuro: ¿Tristeza o alivio en River Plate?

Con o sin Marcelo Gallardo, River Plate tendría que decidir muchas cosas dentro de la plantilla. Tras un torneo regular por parte de la institución millonaria, y a falta de escasos meses para que el histórico entrenador abandone las toldas riverplatenses, ya se empieza a hablar de las consecuencias que puede dejar la salida del estratega. Una de ellas, que el respaldado Juan Fernando Quintero que siempre ha contado con el cariño del ‘Muñeco’ pueda acabar con un final triste en el club con el antioqueño buscando nuevos aires.

A Juan Fernando Quintero le quedan dos meses de contrato como también a Marcelo Gallardo El 31 de diciembre, JuanFer podría terminar libre e irse al equipo que quiera. Hay ofertas de clubes brasileños y también de la Major League Soccer, donde sería compañero de dos colombianos más como lo son Jhon Jáder Durán y Carlos Terán en el Chicago Fire.



Juan Fernando Quintero terminó siendo un jugador importante en el esquema de Marcelo Gallardo apoyando con goles y asistencias que es la virtud más grande del colombiano. De ser suplente, culminó la temporada como titular con la confianza plena de su estratega. Sin embargo, tras conocerse la salida del ex PSG, también se rumoreó el adiós del antioqueño.



De acuerdo con ESPN, Juan Fernando Quintero está estudiando ofertas de clubes en Brasil y en la MLS, pero sin concretarse absolutamente nada. El colombiano se había molestado por la economía actual del país, pues Nicolas Distasio, periodista de esta cadena televisiva mantuvo, “Quintero le había dicho la semana pasada a su representante: ‘búscame opciones, la economía de este país no es lo que yo pretendo’”.



El mismo Nicolás Distasio mantuvo que se ha podido llegar a una confirmación en el acuerdo de Juan Fernando Quintero con River Plate por lo menos un año más, “puedo confirmar que hubo una charla, en donde revirtieron esa decisión y convencieron a Juanfer Quintero de seguir un año más. Quintero renovará su contrato con River”, señaló en ESPN Distasio.



Así las cosas, las ofertas de Brasil y de la MLS esperarán, pues todo indica a que continuará en las filas riverplatenses con o sin Marcelo Gallardo. Juan Fernando Quintero igual deberá decidir oficialmente con prontitud antes del 31 de diciembre, fecha en la que culminaría su contrato con River Plate. Sin embargo, todo parece indicar que se quedará, pues en entrevista con ESPN, explicó, "hoy no sé si voy a seguir en River. Pero como dije, mi prioridad es River, ya veremos que va a pasar. No hemos hablado del tema mucho, ya dije lo que sentía y los directivos también. River es mi lugar en el fútbol".