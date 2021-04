¿Se acabó el amor? La ‘borrada’ de Gallardo a su 10: Jorge Carrascal

Todo parecía indicar que este sería el año de Jorge Carrascal en River, pero no fue así. Finalizando la temporada anterior, el cartagenero se ganó a pulso un lugar en el once titular y la confianza de Marcelo Gallardo. Tanto así que se tomó la decisión de darle la mítica 10.



Fue titular indiscutido en el inicio de la Copa Liga Profesional 2021, pero con el pasar de los partidos su luz fue apagándose. A día de hoy es el segundo, tercer cambio... ¿qué fue lo que pasó?

Los primeros visos de inconformismo contra Carrascal llegaron en enero, cuando River quedó eliminado de la Copa Libertadores 2020 a manos de Palmeiras. La ida, disputada en el Monumental, dejó al volante ofensivo como protagonista: fue el único que mostró cosas distintas, pero botó todo a la basura con la expulsión por agresión. En la vuelta no estuvo y se sintió su ausencia.



A pesar de ello, Gallardo no perdió la fe en su jugador y terminó dándole el dorsal que desea todo el mundo. Aquel número que portaron Beto Alonso, Ariel Ortega, Pablo Aimar, Andrés D'Alessandro e incluso Juan Fernando Quintero. Era todo un honor.



El ex-Millonarios se perdió los dos primeros partidos de la temporada (Liga-Copa) porque estuvo contagiados de covid-19, pero en adelante no salió más. Cinco titularidades consecutivas con la banda izquierda como su lugar en el mundo, así su equipo jugase con línea de 3 o 4. Ahora bien, nunca jugaba los 90 sino 60-70 minutos. Curiosamente casi siempre lo reemplazó Agustín Palavecino, el que le “robó” su puesto.



Su declive llegó ni más ni menos que en el ‘Superclásico’... Aquel día jugó como extremo en un 4-3-3 y su rendimiento fue, cuanto menos, mediocre. Jugó poco más de una hora, pero tan solo pudo mostrar su fútbol unos cuantos minutos. La prensa lo acabó: “No se mostró como opción y cuando tuvo la pelota en sus pies nunca aportó claridad sino todo lo contrario: se enredó”, enunciaron en Olé. Su calificación fue la más baja del partido.

​

​Después de aquello, Gallardo probó otras formaciones (4-3-3 que ya tenía consolidado y 4-1-3-2) y se mantuvo la decisión de poner a Palavecino por encima de Carrascal. Ahora era el colombiano quien reemplazaba en los segundos tiempos al argentino.



La situación llegó a tal punto que los jóvenes Beltrán y Álvarez jugaban como extremos, a pesar de ser delanteros centros. Incluso este domingo, Gallardo prefirió ubicar a Casco, lateral izquierdo como interior, antes que a su número 10. Mensaje claro. En el transcurso del juego, Milton tuvo un fuerte golpe en la espalda y en su lugar ingresó el cafetero de 22 años.



Justamente dicha eventualidad le abre una puerta. El próximo miércoles, River recibe a Junior de Barranquilla y seguramente ingresará en lugar del maltrecho Casco y con ello armar una línea de tres con Enzo Pérez y Palavecino. Es ahora o nunca para “mostrar finura”, precisamente en su tierra... ¿Se le dará?