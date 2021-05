La despiadada crítica a Jorge Carrascal: no rinde en River Plate

Jorge Carrascal no se consolida todavía en River Plate. Marcelo Gallardo le ha dado toda su confianza, le cedió la camiseta ‘10’ del histórico club argentino, y el volante colombiano no ha sabido aprovechar ese respaldo del entrenador. Y lo peor, es que cada vez son menos las oportunidades en el equipo titular.



Este jueves, Carrascal fue titular contra Santa Fe en partido de Copa Libertadores, que se jugó en Asunción (Paraguay). Pero el cafetero no pesó, no marcó diferencia, y River apenas empató 0-0 contra el club colombiano.



El ‘10’ de River intentó hacer algunas fintas y gambetas, pero no más. No se puso el equipo al hombro o dejó a algún compañero en camino de gol; tampoco se destacó y por eso en Argentina se agota la paciencia con el jugador.



Pablo Giralt, quien es reconocido por su trabajo en ‘Directv Sports’, hizo una despiadada crítica a Carrascal, pues no sabe ni si quiera cuál es su verdadera tarea y puesto en el terreno de juego.



“¿De qué juega Carrascal? ¿Sabe que está jugando en River? Lo digo muy respetuosamente”, inició Giralt su análisis sobre el colombiano.



“De qué juega, no lo sé. Lo trajeron para ser el ‘10’, para ser el nuevo ‘Pity’ Martínez, el nuevo Nacho Fernández, y no, no encaja, evidentemente por ahí no es. Y digo que no sé de qué juega, porque con su personalidad, como que no supiera que está en River y las oportunidades las tiene que aprovechar. Yo sé que él lo sabe, pero futbolísticamente pareciera que no”, continuó.



El narrador y conductor, aseguró que Carrascal “se diluye en los partidos, está más pendiente de esa gambeta corta, del ‘firulete’, que de la finalización de la jugada, de producir. Está más para hacer una exhibición de fútbol callejero, de ‘Street Soccer’, que para jugar fútbol profesional. Tiene un talento bárbaro, pero con el talento no alcanza, se necesita inteligencia y no sé si aplica su conocimiento para que el equipo mejore Se preocupa más por hacer una bicicleta o meter un taco, y la verdad River, si él no aparece, juega con diez”.