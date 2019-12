Acostumbrado a celebrar: quinto título para Borré con River Plate

River Plate se impuso este viernes 3-0 al Central Córdoba de Santiago del Estero, en la final de la Copa Argentina, que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. En la nómina titular del equipo dirigido por Marcelo Gallardo estaba el colombiano Rafael Santos Borré, quien celebró su quinto título en dos temporadas y media con el histórico equipo argentino.

Con goles de Ignacio Scocco (31’), Ignacio Fernández (68’) y Julián Álvarez (72’) River se impuso con contundencia sobre un rival que luchó, pero no pudo frente al poderío del equipo de Gallardo.



Borré fue el único colombiano convocado para este encuentro ya que no estuvo Juan Fernando Quintero, por lesión y tampoco Jorge Carrascal, por decisión técnica. El atacante fue sustituido en el minuto 66 (primer cambio) por Álvarez, autor del tercer gol.



Para Rafael Borré esta es su segundo Copa Argentina, luego de la que obtuvo en 2017, recién llegado al ‘millo’. En esa competencia disputó seis partidos (uno como titular) y anotó dos goles.



En enero del 2018 disputó contra Boca Juniors el trofeo de la Supercopa Argentina y aunque no tuvo minutos en el campo, sí se sumó al festejo con sus compañeros tras vencer a su más clásico rival. También en el 2018, River con Borré, ganó la Copa Libertadores y también fue a Boca, en una final que se disputó en Madrid. Borré no estuvo en el partido definitivo por suspensión, pero contribuyó en el título con tres goles en 10 partidos.



El título más reciente de Borré fue la Recopa Sudamericana, que ganó contra Atlético Parananense, en la que estuvo en ambos encuentro, pero no pudo anotar.



Ahora, con su quinto título, Borré quedó a uno de Eder Álvarez Balanta, el colombiano con más títulos conseguidos con la camiseta del histórico club argentino. El hoy jugador del Brujas, ganó seis trofeos en cuatro temporadas con River: dos ligas y cuatro copas internacionales, entre ellos la Suramericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.



Gallardo y su título 11 desde el 2014

River Plate ganó la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el que fue el último partido del año. Gallardo, de solo 43 años, asumió en 2014 y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del Millonario con 11 títulos.



El 'Muñeco' también obtuvo la Copa Libertadores en 2015 y 2018, la Recopa Sudamericana en 2015, 2016 y 2019, la Copa Sudamericana en 2014, la Copa Suruga Bank en 2015, la Copa Argentina en 2016 y 2017, y la Recopa Argentina de 2017.



"Nunca puse en duda mi continuidad. Estar acá lleva mucho desgaste. Con la exigencia que uno tiene consigo mismo y lo que representa estar al frente de esta institución. Por eso hay que parar la pelota y reflexionar", precisó.