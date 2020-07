El familiar de Gerardo Bedoya que pide pista en el River de Gallardo

Alto, recio y con mirada de ‘killer’, Flabián Londoño Bedoya lleva dos años en Argentina, construyendo su sueño de ser un jugador profesional en River Plate. Este delantero que integra el equipo de la reserva, poco a poco hace nombre en el conjunto millonario.



El pasado 9 de julio cumplió 20 años y su gran anhelo es debutar en primera división. “Pasé bien el cumpleaños a pesar de estar lejos de mi familia. Estuve cerca con una charla por zoom, pero lo importante fue que estuve muy felicitado”, señaló Londoño en diálogo con el medio partidario ‘La Máquina Radio’.



Flabián, es primo de Gerardo Bedoya; nació en Ebéjico, Antioquia y con tres goles en cinco partidos de quinta división AFA, el colombiano comenzó a ser seguido para llegar al torneo de reserva. Lastimosamente, una lesión de ligamentos durante la Copa Ipiranga de Brasil en diciembre de 2019, le impidió seguir sumando minutos e incluso, ser considerado en el plantel profesional.



Gustavo Fermani, miembro actual del cuerpo técnico de la reserva lo vio en un torneo en Medellín, donde jugaba en el equipo La Mazzía de la Liga Antioqueña de Fútbol. En julio de 2018 llegó a River para integrar la quinta división. Con 1,78 de estatura, es diestro y alcanzó a jugar algunos partidos del torneo de reserva.



“Llegué a River exactamente un 15 de julio, van a ser dos años ya. Me costó porque en los entrenamientos hacía tres o cuatro grados. Al fin y al cabo, encontré buenos compañeros que me ayudaron a adaptarme. Sabía que era un fútbol diferente, donde chocan más y van cada balón a muerte. Es muy intenso, te presionan en todo momento. Al principio me costó, pero me fui adaptando y tomando el ritmo de la mejor manera”, señaló.



Sobre su experiencia viviendo en la pensión de River, expresó que “me tocó compartir habitación con Thomas (Gutiérrez). La gente es muy amable, te ayuda a todo, te indica las normas de conducta, los horarios de la comida, todo. Fue muy buena esa experiencia en la pensión. Me tocaba estar muy fuerte para disputar los partidos y los entrenamientos”.



Finalmente, Flabián comentó sobre los colombianos que han pasado por el equipo ‘millonario’, “los colombianos que ha llegado a River demostraron que estuvieron a la altura del club. Eso nos llena mucho de orgullo y sabemos que se nos pueden abrir las puertas a todos. Hicieron un buen trabajo”. Tras la pandemia, Londoño espera poder seguir sumando experiencia y tener la oportunidad de integrar el plantel profesional y ser dirigido por Marcelo Gallardo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8