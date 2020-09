Se fue Juan Fernando Quintero: así se despidió de River Plate

Juan Fernando Quintero se despidió este jueves 3 de septiembre de Argentina y de River Plate. El volante colombiano emprendió viaje a Miami (Estados Unidos) en donde espera solucionar algunos “problemas personales” y allí estará a la expectativa de cerrar su fichaje al Shenzhen FC, del fútbol chino.



El colombiano envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados de River, horas antes de ingresar al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. “La verdad que con los hinchas estoy agradecido, de parte mía todo está muy bien. Tengo que solucionar unos temas personales y se habla que me voy, pero cuando se haga oficial lo diré”, manifestó ‘Juanfer’.



“Son muchas cosas tengo que solucionar uno temas personales, cualquier ser humano tiene problemas”, dijo Quintero sobre su situación. Me voy bien, he vivido momentos increíbles y cada cual tendrá su conciencia y ya está. Le quiero enviar un saludo a todos los hinchas de River, me voy a paz, y feliz con ellos, con todo lo que me han brindado”, agregó el zurdo de la Selección Colombia.



Por último, cerró con un deseo sobre su futuro y su posible desembarco en China: “Esperemos que las dos partes se pongan de acuerdo y se pueda hacer oficial”.