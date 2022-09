Borja no convence en River Plate: una calificación que no le gustará

River Plate igualó (2-2) con Patronato pero cayó en los penaltis por 4-3 y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Argentina. Aunque el colombiano Miguel Ángel Borja ingresó a los 60 minutos de partido, cuando el partido ya estaba resuelto, y marcó uno de los tantos en la definición de penaltis, las críticas y las bajas calificaciones volvieron a aparecer.

Borja apareció entre los señalados en la eliminación del equipo de Marcelo Gallardo, en el que Juan Fernando Quintero se reportó con un golazo olímpico. Al '9' le dieron una calificación de 4 puntos por parte de TyC Sports y de 5 por la Página Millonaria, que le apuntaron por no poder ganar duelos frente a los defensores rivales y así evitar la tanda de penaltis.



En Argentina insisten en que el delantero colombiano, quien llegó procedente del Junior, todavía no se acopla al equipo y que no tiene peso ofensivo.



Además, su conocida celebración de "colibrí" generó incomodidad en los hinchas de River y burlas en redes. Tras la anotación en la tanda de penaltis, cuando todavía no estaba resuelta la serie, el colombiano no dudó en celebrarlo como siempre. Incluso, los jugadores de Patronato se burlaron del ex-Junior en el camerino cuando realizaban una transmisión en vivo. Allí festejaron al estilo del 'Colibrí' Borja.