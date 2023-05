Richard Ríos hizo su primer gol con Palmeiras y flechó a su DT

El colombiano Richard Ríos llegó para esta temporada al fútbol de Brasil, donde Palmeiras le abrió las puertas para que continúe su carrera como futbolista, pues hay que recordar que el jugador de 22 años y con formación en futsal, estaba en Guaraní y ya había pasado por otros equipos de ese país.

Mientras Ríos se acoplaba al esquema de Palmeiras, el técnico Abel Ferreira decidió tenerlo la mayor de las veces como revulsivo, pero luego de varios partidos disputados, el volante anotó su primer gol con el ‘Verdao’.



En juego de Copa de Brasil entre Fortaleza y Palmeiras, Richard Ríos fue suplente, pero en ocho minutos que pudo jugar, logró anotar gol para poner el 3-0 definitivo, que los deja con chances de clasificar en el juego de vuelta.



Luego del gol de Richard Ríos, su técnico, Abel Ferreira se refirió al rendimiento del colombiano y destacó la importancia de que lograra marcar por primera vez, pues es parte del proceso de adaptación que lleva el volante.



“Eso es puro fútbol sala. Jugué mucho fútbol sala en mi vida, desde que era joven. Regatear allí y el fútbol sala me ayudaron mucho. Me estoy adaptando, el equipo ayudó mucho, se notaba que llegué y me adapté bien. Faltan cosas, es normal”, dijo Abel Ferreira en conferencia de prensa.





Por ahora, Palmeiras y Richard Ríos se seguirán preparándose para continuar con la temporada y ahora enfrentarán a Santos de visitante en jornada 7 del Brasileirao, donde el colombiano espera seguir sumando minutos de juego.