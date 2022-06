¿Ni Junior ni River? Revelan inesperada oferta internacional a Borja

Mientras todos los caminos parecían conducir a Barranquilla o a Buenos Aires, de repente se empezó a hablar de una opción que nadie tenía en sus cuentas... tal vez ni el propio Miguel Borja.

El delantero ha sido objeto de una intensa negociación en los últimos días, que en un momento lo tuvo prácticamente a una firma de llegar a River Plate, pero que después se fue enfriando. Por lo que se sabe, de parte de Junior, su actual club, no hubo mayores reparos, pero desde Palmeiras sí, y esa situación habría echado para atrás todo lo avanzado.



Y justo cuando se preparaba para quedarse en el club de sus amores y desarmar las maletas, apareció una inesperada alternativa: la Liga MX.



Según ‘TVAzteca Deportes’, Borja sería una especie de carta oculta nada menos que de Cruz Azul, que no tiene complicaciones con los costos del traspaso y estaría listo para dar el siguiente paso si es que River no logra el objetivo de pescarlo, para lo cual le quedan apenas algunas horas: vale recordar que este 26 de junio vencería la opción de inscribirlo en Copa Libertadores.



“El tercer jugador que ha estado más tapado podría ser el colombiano Miguel Borja, quien estaba cerca de firmar con River Plate, pero aparentemente una oferta de la ‘máquina’ lo haría reconsiderar su futuro”, dijo el medio mexicano.



“Sin embargo, este último candidato suena complicado y la directiva del conjunto ‘cementero’ se tendría que mover rápido para conseguir este fichaje de mucho renombre, por lo costoso de la carta del sudamericano”, añadió.



El plan A, sin embargo, sigue siendo River, que garantiza Libertadores y es una tentación difícil de rechazar para el atacante. Claro que en México lo que no falta es dinero y eso también podría valorarse. Falta poco para el final de la novela Borja.