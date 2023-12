¿No que ya no lo querían? Revelan millonario salario de James en 2024

Se dice tanto que ya ni se sabe qué es real: ¿James Rodríguez seguirá en Sao Paulo? ¿Estarán contentos o aburridos con él? ¿Se dejará tentar por otro equipo o elegirá la estabilidad que ya ha ganado y lo tiene en Selección Colombia?

Por ahora no hay muchas certezas. Pero es claro que el colombiano necesita tomar decisiones. Lo bueno es que, por si hiciera falta, no están ahorrando esfuerzos por conquistarlo.



Según el periodista Jorge Nicola, Sao Paulo estaría haciendo lo suyo y, contario a la versión de que están aburridos con él, en realidad estarían trabajando en una atractiva propuesta para retenerlo.



Según la fuente, el creativo ya tiene un acuerdo con Sao Paulo para tener un aumento salarial a partir de enero de 2024. Tal como lo explicó en su canal de Youtube, la idea es que pase de los 700 mil reales por mes (142.000 dólares) "que le quedan netos al jugador”, a 1,5 millones de reales mensuales (unos 300.000 dólares al mes)”.



Según el periodista, así estaba especificado desde el momento en que se firmó el contrato, en el cual se contemplaba que llegara a casi 4 millones de dólares al año.

No faltó quien se preguntara si era justificado un ingreso tan alto para un jugador que no termina de ser titular indiscutible. Pero si estaba acordado así desde el inicio, claramente ya no se puede incumplir. Y eso es bueno y malo pensando en el futuro pues, realmente le suma presión para convertirse en indiscutible.

​

Lo cierto es que facturará como esperaba y esa motivación, sumada a la de Selección Colombia, debe ser suficiente. Otra mala jugada, a estas alturas, sería fatal.