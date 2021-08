¡Derrumban mito de ausencias de James! Razones para seguir en Everton

La vida de James Rodríguez hace tiempo está lejos de los rumores, las críticas -buenas y malas-, la marea informativa que necesariamente despierta. Sin embargo, la última defensa que le hacen Inglaterra seguro que debe arrancarle una pequeña sonrisa de satisfacción.



El tema de su salida inminente, de la charla que tuvo con Rafa Benítez en la cual le habría informado que no lo tendrá en cuenta en su proyecto en el Everton, sigue sin generar una opinión unánime. Pero, por primera vez, los números desmienten a buena parte de sus críticos y justifican una decisión que sería ideal para todos, empezando por la Selección Colombia: la ausencia de James, comparada con la de otros jugadores de la plantilla, ni es significativa ni es concluyente, y por eso deberían darle la opción de la revancha.



El dato innegable es que se perdió 15 partidos de la Premier League. Pero ni fue el único ni tampoco el que más falló: según whoscored.com, el colombiano, en sus 23 partidos, completó 1.776 minutos, mientras que otros que muchos consideran habituales o menos discutibles terminaron por debajo: Andre Gomes sumó 1.568 minutos, Iwobi 1.543 y Davies 1.426.



¿Sigue sin creer? El registro del zurdo es 200 minutos menor que el tiempo que su compatriota Yerry Mina registró en cancha, y de hecho Allan, quien tuvo una baja por lesión, jugó el equivalente a solo tres partidos más que James, siendo considerado un indiscutible.



¿Más datos El número 19 fue el duodécimo jugador más utilizado entre los 29 jugadores de la última campaña con Carlo Ancelotti y jugó el doble del tiempo que Bernard, Fabian Delph, Josh King y Anthony Gordon. Y claro, está el dato no menor de haber marcado seis goles, asistir en otros cuatro y crear 11 grandes ocasiones de gol, con 239 balones hacia el ataque y ocho pases directos, uno de los cuales fue una joya para Richarlison en el clásico contra Liverpool, en Anfield, que para muchos fue una de las joyas de la temporada.



Lo que le juega en contra es que los demás faltaron por decisiones técnicas mientras él era presa de las lesiones y, más que todo eso, que es un jugador de cerca de 230.000 euros por semana, mucho más que todos los que se le comparan. Ese detalle hace que Benítez piense que es un dinero que se puede invertir mejor en otros frentes.



Pero el diario Liverpool Echo cree que, a la luz d los números, puede ser que el nuevo DT no tenga buenos recuerdos, pero tampoco sería justo que se deje llevar por una percepción de ausencias del zurdo que no es tan real: "se perdió un partido vital de final de temporada y no estuvo disponible para pequeñas partes de la campaña. Pero jugó más minutos que la mitad de la plantilla del Everton y su impacto fue vital. La calidad de James brilla. Tenerlo presente en un juego, y mucho menos en 38, podría ser la diferencia entre el éxito y la mediocridad. Es demasiado bueno".



Mientras el mercado siga abierto (hasta fin de mes), el futuro de James será incertidumbre pura. Pero al día de hoy no hay ofertas por él y no es tan fácil encontrar un destino deportiva y financieramente viable.



Independientemente de si Benítez considera que James no cumple sus exigencias a largo plazo, su realidad es que el próximo sábado probablemente tendrá que depender de él para el estreno de la sesión 2021/2022 en Goodison Park contra Southampton, porque no contará con Calvert-Lewin, Richarlison y Kean.



Así que si ya está ahí, si se viste de azul, si se ve motivado y sano, qué es lo peor que puede pasar si Benítez se quita el prejuicio y empieza a verlo con otros ojos? Cada punto que ayude a ganar cuenta para cumplir la meta de volver a jugar torneos europeos. ¿Por qué no correr un riesgo tan seguro?